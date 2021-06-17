Christian Eriksen coloca aparelho no coração após sofrer mal súbito

Crédito: Eriksen usará implante no coração após problema em jogo da Eurocopa (AFP

Christian Eriksen, meio-campista da Inter de Milão e Dinamarca, irá colocar um ICD no coração. O aparelho serve para monitorar e tratar rítmos cardíacos anormais e perigosos. O médico de sua seleção explicou que este é o tratamento mais recomendado para o atleta.- Após Christian passar por diferentes exames de coração foi decidido que ele usará o ICD. Este dispositivo é necessário após um ataque cardíaco devido aos distúrbios de ritmo. Eriksen aceitou a solução e o plano foi recomendado por diversos especialistas nacionais e internacionais - disse Moren Boesen.

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Ainda não há uma clareza com relação ao futuro do meia sobre se poderá seguir atuando no futebol ou não. Por conta do tratamento, o dinamarques não participa mais da Eurocopa. No entanto, é possível que o atleta retorne para a Inter de Milão na próxima temporada.