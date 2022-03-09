Choque-Rei terá 100% de capacidade: relembre o último jogo do São Paulo com ocupação máxima

O presidente do São Paulo, Julio Casares, confirmou nesta quarta-feira (09) em suas redes sociais que o clássico contra o Palmeiras, que acontecerá na quinta-feira (10), contará com 100% de capacidade. O governador João Doria liberou ocupação máxima dos estádios de futebol e eventos.A última vez que o Morumbi contou com a ocupação total do estádio foi no dia 11 de março de 2020, em uma partida disputada pelo Tricolor paulista contra o LDU.O jogo foi válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2020, e contou com a vitória do São Paulo com um placar de 3 a 0. Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes foram os autores dos gols que garantiram a vitória da equipe.Na época, o clube ainda era comandado por Fernando Diniz. A vitória colocou o Tricolor em segundo lugar do Grupo D. A partida contou com fortes emoções, incluindo uma expulsão de Sornoza, atleta do LDU, que deu um soco em Daniel Alves no segundo tempo.Relembre a escalação do São Paulo nesta partidaTiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes, Hernanes, Pablo, Alexandre Pato, Antony.