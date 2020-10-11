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Choque-Rei: São Paulo bate Palmeiras após três anos de espera

Tricolor estava sem vencer o rival desde maio de 2017, tendo acumulado neste tempo oito derrotas e um empate; esse também foi o primeiro triunfo dentro do Allianz Parque...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O São Paulo conquistou um resultado inédito dentro da arena do Palmeiras. Após bater o time da casa por 2 a 0 na noite do último sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Fernando Diniz alcançou a vitória pela primeira vez desde que o Allianz Parque foi inaugurado, em 2014.
Foram necessários dez jogos para o feito, com oito vitórias do Alviverde e um empate. No ano passado, o Tricolor venceu um confronto nos pênaltis no Paulistão de 2019, mas o placar no tempo regulamentar foi de igualdade. O Palmeiras marcou até agora 24 gols contra apenas seis tentos do adversário – dois deles que chegaram na última noite. Reinaldo, de pênalti, e Vitor Bueno foram os autores.
Além disso, o clube também tem outro motivo bastante significativo para comemorar: desde o dia 27 de maio de 2017 não batia o Palmeiras, em qualquer estádio. Naquela ocasião, a partida também foi 2 a 0 e válida pelo Brasileirão. Os gols foram feitos por Lucas Pratto, atualmente no River Plate, e Luiz Araújo, hoje no Lille.De lá para cá, tinham sido dez jogos, com seis derrotas (4x2, 2x0, 3x1, 2x0, 1x0 e 3x0) e quatro empates (três vezes 0x0 e uma vez 1x1). A última vez que as equipes tinham se encontrado havia sido em 26 de janeiro deste ano, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, empate por 0 a 0 na Fonte Luminosa, em Araraquara.
Com esse triunfo por 2 a 0, o São Paulo, então, quebra esse tabu de três anos e cinco meses sem vencer o rival e, como “brinde”, ainda venceu dentro do Allianz Parque pela primeira vez. Além disso, a equipe, que agora soma duas vitórias seguidas, ajudou a complicar a situação do rival, que, pelo contrário, tem duas derrotas em sequência.
O resultado, aliás, foi bastante comemorado nas redes sociais do clube, com foto no de todos os jogadores festejando nos vestiários. “UMA VITÓRIA DO GRUPO, GUERREIRA, DE TODOS! ESTAREMOS SEMPRE JUNTOS!”, escreveu o Tricolor.

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