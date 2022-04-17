Chocolate do Paysandu e paulistas ainda 100%; confira o resumo deste domingo da Série C

A segunda rodada do Brasileirão Série C de 2022 teve complemento neste domingo (17). No dia de Páscoa, o Paysandu presenteou seus torcedores com um "chocolate" ao golear o Atlético-CE, por 5 a 0. Enquanto isso, Mirassol e Botafogo-SP venceram os seus jogos e se mantiveram com 100% de aproveitamento na competição. Confira o resumo:

BOTAFOGO-SP 2 X 1 BOTAFOGO-PBNo duelo dos xarás, o Botafogo paulista levou a melhor jogando em casa. Ainda no primeiro tempo, Diego Guerra e Matheus Carvalho fizeram 2 a 0. Na etapa final, Gustavo Coutinho descontou, mas não evitou o revés para o Belo.

APARECIDENSE 0 X 1 MIRASSOLFora de casa, o Mirassol garantiu sua segunda vitória em dois jogos na Série C de 2022. O gol do jogo veio de um nome conhecido: Camilo. Aos 21 minutos do primeiro tempo, o meio-campista anotou o único tendo do duelo e fez o Leão seguir com 100% de aproveitamento no torneio.

CAMPINENSE 2 X 0 BRASIL DE PELOTASEm casa, o Campinense fez o dever de casa. Com dois gols de Hugo Freitas pouco depois da volta do intervalo, o time de Campina Grande bateu o Brasil de Pelotas e seguiu entre os líderes e sem sofrer tentos no torneio até aqui.

PAYSANDU 5 X 0 ATLÉTICO-CEFechando o dia, o chocolate não ficou em falta. Em sua casa, o Paysandu não tomou conhecimento do Atlético-CE e aplicou um sonoro 5 a 0. No primeiro tempo, Wesley anotou os dois primeiros gols. Já na etapa final, Marcelo Toscano, José Aldo e Henan fecharam o marcador. Assim, o Papão somou seus primeiros três pontos na Série C de 2022.