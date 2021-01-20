Chocolate do Leão! Avaí massacra Juventude e encosta no G4

Crédito: Frederico Tadeu/Divulgação/Avaí

Na Ressacada, Avaí e Juventude protagonizaram um duelo emocionante e com sete gols. No fim, o Leão venceu por 5 a 2 e colou de vez na zona de acesso. O Jaconero saiu no prejuízo, já que o revés fora de casa tirou a equipe do G4.

Classificação e calendário

Agora, o Avaí aparece na 6ª colocação, com 52 pontos. Enquanto isso, o Jaconero é o 5º colocado, 55 pontos.

Na próxima rodada, o Leão mede forças com o Guarani, na Ressacada. O Jaconero tenta a recuperação diante do Figueirense, no Alfredo Jaconi.

Chuva de gols

Quem esperava um jogo animado não se decepcionou. Com apenas 11 minutos, Romulo apareceu sozinho na grande área e cabeceou para colocar o Avaí em vantagem. O Juventude respondeu pouco depois com Matheuzinho, porém Getúlio, na falha de Carné, e João Lucas deram tranquilidade ao Leão. O Jaconero ainda tentou reagir no chute cruzado de Matheuzinho e sonhou com o empate. Mas tudo mudou nos acréscimos, quando Romulo foi derrubado na área e Edilson ampliou para o time catarinense.

Virou passeio...