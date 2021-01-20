Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chocolate do Leão! Avaí massacra Juventude e encosta no G4

Em primeiro tempo avassalador, o Leão construiu a sua vitória e mantém vivo o sonho do acesso...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2021 às 21:08

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 21:08

Crédito: Frederico Tadeu/Divulgação/Avaí
Na Ressacada, Avaí e Juventude protagonizaram um duelo emocionante e com sete gols. No fim, o Leão venceu por 5 a 2 e colou de vez na zona de acesso. O Jaconero saiu no prejuízo, já que o revés fora de casa tirou a equipe do G4.
Classificação e calendário
Agora, o Avaí aparece na 6ª colocação, com 52 pontos. Enquanto isso, o Jaconero é o 5º colocado, 55 pontos.
Na próxima rodada, o Leão mede forças com o Guarani, na Ressacada. O Jaconero tenta a recuperação diante do Figueirense, no Alfredo Jaconi.
Chuva de gols
Quem esperava um jogo animado não se decepcionou. Com apenas 11 minutos, Romulo apareceu sozinho na grande área e cabeceou para colocar o Avaí em vantagem. O Juventude respondeu pouco depois com Matheuzinho, porém Getúlio, na falha de Carné, e João Lucas deram tranquilidade ao Leão. O Jaconero ainda tentou reagir no chute cruzado de Matheuzinho e sonhou com o empate. Mas tudo mudou nos acréscimos, quando Romulo foi derrubado na área e Edilson ampliou para o time catarinense.
Virou passeio...
Na etapa final o Juventude até buscou o campo ofensivo, mas pouco conseguiu agredir o gol do Leão. Quando encaixou o primeiro ataque, Hélder ficou com a sobra do cruzamento, pegou de primeira e Alemão salvou em cima da linha. Por outro lado, o Avaí, que pouco atacou, chegou com perigo apenas uma vez e foi efetivo. No cruzamento de Romulo, Jonathan entrou de carrinho e deu números finais ao jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados