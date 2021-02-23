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futebol

Choco elogia início de trabalhos no FK Kauno Zalgiris e espera grande temporada no clube

Atacante brasileiro chegou nesta temporada e já planeja fazer história na Lituânia...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 13:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 13:02
Crédito: Divulgação / Kauno Zalgiris
Um dos contratados do Kauno Zalgiris para essa temporada, o atacante brasileiro Choco, com passagem pelo Sampaio Corrêa e futebol búlgaro, elogiou a preparação do grupo nestas últimas semanas. Segundo o jogador, a meta de todos é manter esse nível para que os próximos meses sejam de vitorias para a equipe.
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa crescer de produção e possa melhorar seu desempenho no dia a dia. Vamos manter esse ritmo forte para que tudo que estamos planejando seja realizado.Segundo Choco, sua ideia é fazer história no clube.
- Vou trabalhar muito para fazer a minha história no clube com títulos e grandes atuações. Estou muito motivado aqui.

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