Choco assina com o FK Kauno Zalgiris, da Lituânia

O atacante brasileiro Choco, com passagem pelo Sampaio Corrêa e futebol búlgaro, quer fazer um grande ano com a camisa do FK Kauno Zalgiris, da Lituânia, após assinar com o clube. Segundo o jogador, sua meta é construir uma história na agremiação com conquistas e grandes atuações.
- Estou muito motivado com essa nova oportunidade e espero ter sucesso por aqui. Vou trabalhar muito para ajudar o clube neste ano e para fazer a minha história no clube. Estou muito focado nisso e ciente da responsabilidade que terei.Segundo Choco, a meta do grupo é fazer um grande ano pela frente.
- Temos um bom elenco e isso vai fazer a diferença nesta temporada. Vamos trabalhar muito para alcançarmos nossas metas nos próximos meses.