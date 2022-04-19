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futebol

Chiquinho, ex-Corinthians, Santos e Flamengo, celebra título nos Emirados Árabes

Chiquinho, atualmente no Dibba Al Fujairah, ganhou o título da segunda divisão nacional...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 17:49

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 17:49

O Chiquinho, meio-campista brasileiro que o Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes, venceu seu primeiro título nacional pelo clube, neste último domingo (17). A equipe venceu a segunda divisão e, pode assim, alcançar o acesso na competição. Em suas palavras, o atleta celebrou a conquista.​-Foi uma temporada de muito trabalho. Fizemos um campeonato praticamente perfeito, com apenas uma derrota em toda a temporada até aqui, então é um mérito de todos os jogadores e da comissão técnica. Estou muito feliz pelo título, pois o nosso principal objetivo foi alcançado e agora é comemorar bastante-, declarou o jogador.
Chiquinho já jogou por clubes expressivos do Brasil, o atleta atuou em equipes como Corinthians, Flamengo, Santos, Atlético-MG, Fluminense, entre outras. Jogando no futebol árabe, o meio-campista marcou 13 gols em 27 jogos na atual temporada. O contrato dele com o Dibba vai até o final de junho. De olho no seu futuro, o meia revelou que já recebeu consultas de equipes brasileiras e dos Emirados, mas que sua atenção segue voltada para seu time.
-Já surgiram algumas sondagens de equipes do Brasil e também aqui dos Emirados. Foi uma temporada espetacular, fico muito feliz em poder ter ajudado a equipe na busca pelos objetivos. Agora vamos focar na reta final, buscar fazer o máximo de pontos possíveis nos últimos jogos e terminar o campeonato de uma forma muito digna e que não venha a prejudicar o andamento da competição-, finalizou Chiquinho.
Crédito: Oatletapassoupordiversosclubesbrasileirosantesdeirparaofutebolárabe(Foto:Divulgação

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