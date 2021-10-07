Chipre x Croácia: onde assistir, horário e escalações do confronto das Eliminatórias da Europa

Nesta sexta-feira, o Chipre recebe a Croácia na AEK Arena, em Larnaca, em partida válida pelas Eliminatórias da Europa. O confronto entre cipriotas, lanternas do Grupo H com os croatas, líderes do grupo, ocorre às 15:45h (de Brasília).Veja a tabela das Eliminatórias
Lanternas do grupo, os cipriotas venceram apenas uma vez nestas Eliminatórias, e precisam de mais pontos para chegar perto da zona de classificação. Com três derrotas em sequência, o Chipre quer quebrar a zona negativa.
Os croatas brigam ponto a ponto para garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2022. Com treze pontos, a Croácia está empatada com a Rússia no topo da tabela, e espera manter uma boa sequência para chegar ao Mundial do Qatar.FICHA TÉCNICACHIPRE x CROÁCIA - Eliminatórias da Europa
Data e horário: 08/10/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: AEK Arena, em Larnaca (CHP)Árbitro: Michael Oliver (ING)Assistentes: Stuart Burt (ING) e Simon Bennett (ING)Onde assistir: HBO Max
CHIPRE (Treinador: Nikos Kostenoglou)Michael; Karo, Soteriou e Katelaris; Psaltis, Kastanos, Artymatas e Avraam; Loizou, Pittas e Sotiriou.
CROÁCIA (Treinador: Zlatko Dalic)Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Modric e Kovacic; Kramaric, Perisic e Livaja.
Desfalques: Orsic, Lovren e Juranovic (lesionados)