China marca um gol pelo segundo jogo consecutivo e assume a artilharia do FC Lviv no Ucraniano

Crédito: Divulgação / Lviv

Após a pausa devido a pandemia do COVID-19, o atacante China vem se destacando na retomada do Campeonato Ucraniano com a camisa do FC Lviv. No último domingo, o jogador brasileiro marcou um gol pela segunda partida consecutiva, no tropeço por 2 a 1 contra o Dnipro-1, assegurando a artilharia da equipe na competição. Em boa fase, o goleador lamentou o resultado negativo, mas ponderou s importância de continuar balançando as redes para ajudar o time.

- Primeiro gostaria de agradecer a Deus em poder marcar dois gols em dois jogos na volta do campeonato. Espero continuar deixando o meu máximo dentro de campo para ajudar a minha equipe, não apenas com gols, mas com espírito de equipe. Sempre é importante marcar gols, mas claro que objetivo de nossa equipe eram os três pontos. Fizemos um bom jogo coletivamente, mas não conseguimos o resultado. Agora é pensar no próximo jogo. - falou China.

Com quatro gols em 20 jogos, China é o maior goleador do FC Lviv no campeonato nacional. Com passagem nas categorias de base do Juventus-SP, o jogador de 23 anos também atuou pelo Karpaty na primeira divisão ucraniana. A sua equipe volta a campo no sábado (13) contra o Olimpik Donetsk, às 13h30 (horário de Brasília). Com 22 pontos em 25 jogos, o FC Lviv disputa ponto a ponto para se manter na elite do país.