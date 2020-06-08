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China marca um gol pelo segundo jogo consecutivo e assume a artilharia do FC Lviv no Ucraniano

O atacante tem quatro gols na competição, sendo dois deles na retomada pós-coronavírus
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LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 14:27

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 14:27

Crédito: Divulgação / Lviv
Após a pausa devido a pandemia do COVID-19, o atacante China vem se destacando na retomada do Campeonato Ucraniano com a camisa do FC Lviv. No último domingo, o jogador brasileiro marcou um gol pela segunda partida consecutiva, no tropeço por 2 a 1 contra o Dnipro-1, assegurando a artilharia da equipe na competição. Em boa fase, o goleador lamentou o resultado negativo, mas ponderou s importância de continuar balançando as redes para ajudar o time.
- Primeiro gostaria de agradecer a Deus em poder marcar dois gols em dois jogos na volta do campeonato. Espero continuar deixando o meu máximo dentro de campo para ajudar a minha equipe, não apenas com gols, mas com espírito de equipe. Sempre é importante marcar gols, mas claro que objetivo de nossa equipe eram os três pontos. Fizemos um bom jogo coletivamente, mas não conseguimos o resultado. Agora é pensar no próximo jogo. - falou China.
Com quatro gols em 20 jogos, China é o maior goleador do FC Lviv no campeonato nacional. Com passagem nas categorias de base do Juventus-SP, o jogador de 23 anos também atuou pelo Karpaty na primeira divisão ucraniana. A sua equipe volta a campo no sábado (13) contra o Olimpik Donetsk, às 13h30 (horário de Brasília). Com 22 pontos em 25 jogos, o FC Lviv disputa ponto a ponto para se manter na elite do país.
Os jogos na Ucrânia estão sendo realizados com portões fechados devido ao coronavírus, que matou 788 pessoas e conta com quase 27 mil casos no país segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde.E MAIS:Ex-Vitória, Alan Pinheiro espera JEF United lutando por título da Liga J2PSG pode se adiantar ao Real Madrid e tentar contratação de CamavingaÍdolo na Malásia, Maurício destaca ótimo momento na carreiraDi María revela mágoa por não ser convocado para seleção argentinaMilton Neves é internado após passar mal durante atração da BandAjax pode reduzir pedida por Van de Beek para o Manchester United E MAIS:

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