China, do Lviv, recebe o prêmio de melhor jogador de março da elite ucraniana e celebra: 'Dá mais motivação'

Crédito: Divulgação / Lviv

Vivendo grande fase no futebol europeu, o atacante China recebeu o troféu de melhor jogador de março do Campeonato Ucraniano na última sexta-feira. No dia 21 de março, o jogador brasileiro sofreu um pênalti, deu assistência e marcou o gol da vitória do Lviv por 3 a 2 diante do Shakhtar Donetsk, atual vice-líder da competição e um dos principais clubes do país. Contente com a premiação, China não deixou de agradecer aos companheiros de equipe pelos méritos.

Veja a tabela do Inglês- É muito importante você ver o resultado do seu trabalho. Isso me trás mais confiança e me dá mais motivação. Fiquei muito feliz em ser reconhecido como o melhor jogador do mês e receber essa premiação, é algo que fica marcante. Quando tive a notícia nem acreditei pois tem muitos jogadores de qualidade no campeonato, e eu ser o melhor do mês me trouxe muita felicidade - relatou China.

Nesta temporada, China marcou dois gols e concedeu duas assistências em 13 jogos pelo Lviv. No clube ucraniano desde a temporada 2018/19, o atacante de 24 anos soma seis tentos e quatro passes para gols em 49 jogos. Revelado nas categorias de base do Juventus-SP, China também acumula passagem pelo Karpaty, da primeira divisão da Ucrânia.