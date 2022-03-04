China deve bloquear transmissões de jogos da Premier League devido as mensagens de apoio à Ucrânia

A China planeja cancelar as transmissões dos jogos da Premier League neste final de semana por conta das manifestações de apoio à Ucrânia que aconteceram na última rodada, segundo a "BBC". A expectativa é de que novas homenagens sejam realizadas.Os capitães das 20 equipes da Premier League usarão braçadeiras nas cores da Ucrânia e haverá o ato de um minuto de silêncio antes do pontapé inicial dos confrontos. Os telões dos estádios também irão exibir uma mensagem de união.
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A China, que é aliada política da Rússia, denunciou as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia contra o Kremlin. A nação asiática também acusa os norte-americanos por terem provocado Moscou a tomar a iniciativa de invadir a Ucrânia.
O conflito entre os dois países já causa efeitos no mundo do futebol. Na última quinta-feira, um técnico da base do Shakhtar Donetsk foi morto por conta da guerra.