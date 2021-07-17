Chileno Vargas, do Atlético-MG, é diagnosticado com Covid-19

O Atlético-MG informou neste sábado, 17 de julho, que o atacante chileno Eduardo Vargas testou positivo para Covid-19. Ele ficou de fora do duelo contra o Corinthians, em São Paulo, na Neo Química. Segundo o clube, ele ja´está isolado e sem sintomas. O time alvinegro também não contou com o meia Nacho e o atacante Savarino, amos poupados por estarem com desgaste muscular. A dupla está sendo preservada para o duelo de volta contra o Boca Juniors, terça-feira, 20, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Galo não sabe se contará com os atacantes Marrony e Keno contra os argentinos, que estão em tratamento por conta de lesões. Réver está com uma inflamação no cotovelo e pode ser dúvida contra o Boca.