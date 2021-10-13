Chile x Venezuela: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Chegou a hora de encerrar a penúltima Data-Fifa em 2021. Nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o Chile recebe a Venezuela em partida válida pela 12ª rodada do torneio classificatório para a Copa do Mundo. O jogo acontece no San Carlos de Apoquindo, em Santiago, às 21h (de Brasília). CHILEDepois de começar mal as Eliminatórias, o Chile busca se reabilitar na tabela para tentar uma vaga na Copa do Mundo. De fora do último Mundial, a Roja vem de vitória no torneio classificatório na rodada passada. Em casa, os comandados de Martín Lasarte bateram o Paraguai por 2 a 0.
VENEZUELALanterna das Eliminatórias Sul-Americanas, a Venezuela tem apenas sete pontos na tabela de classificação. Apesar da péssima campanha, a Vinotinto vem de vitória na última rodada. Em casa, o time de Leonardo González venceu o Equador por 2 a 1.
FICHA TÉCNICA
Chile x VenezuelaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul12ª RodadaData e horário: 14/10/2021, às 21h (de Brasília)Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI)Árbitro: Raphael Claus (BRA)Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (BRA) e Guilherme Dias Camilo (BRA)Transmissão: SporTV 3
PROVÁVEIS TIMES
CHILE (Técnico: Martín Lasarte)Bravo; Isla, Maripán, Paulo Díaz e Vegas; Núñez, Vidal, Pulgar e Meneses; Brereton Díaz e Alexis Sánchez.
VENEZUELA (Técnico: Leonardo González)Faríñez; Hernández, Adrián Martínez, Ferraresi e Óscar González; Rincón, José Martínez, Bello, Machís e Peñaranda; Ramírez.