  • Chile x Venezuela: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas
Chile x Venezuela: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Na parte de baixo da tabela, seleções tentam ganhar posições, mas classificação à Copa do Mundo é improvável. Ambos os times vêm de vitória na última rodada do torneio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2021 às 17:01

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 17:01

Crédito: FEDERICO PARRA / AFP
Chegou a hora de encerrar a penúltima Data-Fifa em 2021. Nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o Chile recebe a Venezuela em partida válida pela 12ª rodada do torneio classificatório para a Copa do Mundo. O jogo acontece no San Carlos de Apoquindo, em Santiago, às 21h (de Brasília). CHILEDepois de começar mal as Eliminatórias, o Chile busca se reabilitar na tabela para tentar uma vaga na Copa do Mundo. De fora do último Mundial, a Roja vem de vitória no torneio classificatório na rodada passada. Em casa, os comandados de Martín Lasarte bateram o Paraguai por 2 a 0.
VENEZUELALanterna das Eliminatórias Sul-Americanas, a Venezuela tem apenas sete pontos na tabela de classificação. Apesar da péssima campanha, a Vinotinto vem de vitória na última rodada. Em casa, o time de Leonardo González venceu o Equador por 2 a 1.
Chile x VenezuelaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul12ª Rodada​Data e horário: 14/10/2021, às 21h (de Brasília)​Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI)Árbitro: Raphael Claus (BRA)Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (BRA) e Guilherme Dias Camilo (BRA)Transmissão: SporTV 3
PROVÁVEIS TIMES
CHILE (Técnico: Martín Lasarte)Bravo; Isla, Maripán, Paulo Díaz e Vegas; Núñez, Vidal, Pulgar e Meneses; Brereton Díaz e Alexis Sánchez.
VENEZUELA (Técnico: Leonardo González)Faríñez; Hernández, Adrián Martínez, Ferraresi e Óscar González; Rincón, José Martínez, Bello, Machís e Peñaranda; Ramírez.

