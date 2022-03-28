Chile x Uruguai: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo

La Roja tem chances mínimas de conseguir se classificar para a repescagem internacional...
LanceNet

Publicado em 28 de Março de 2022 às 12:42

O Chile recebe o Uruguai nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe de Martín Lasarte precisa vencer a Celeste e torcer por um tropeço da Colômbia e uma derrota do Peru para conseguir vaga na repescagem internacional.DEVER DE CASA- Aqui há uma realidade e é a de que devemos fazer nosso trabalho e vencer amanhã. Os outros resultados podem acontecer, mas seria triste se nesse cenário não conseguíssemos o nosso. Temos que focar na gente - disse o técnico do Chile.
EM GRANDE FASEDesde a chegada de Diego Alonso, o Uruguai venceu as três partidas que disputou sob comando do novo técnico. A Celeste conseguiu classificação para a Copa do Mundo com uma rodada de antecedência e entra mais tranquila na disputa.
FICHA TÉCNICA:Chile x Uruguai
Data e horário: 29/3/2022, às 20h30 (de Brasília)Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI)Onde assistir: Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHILE (Técnico: Martín Lasarte)Bravo; Diaz, Medel e Roco; Isla, Vidal, Aranguiz, Baeza e Suazo; Sánchez e Vargas
Desfalques: Nenhum
URUGUAI (Técnico: Diego Alonso)Rochet; D Suarez, Gimenez, Araujo e Olivera; Pellistri, Bentancur, Valverde e De Arrascaeta; Núñez, Luis Suárez
Desfalques: Nenhum
