Chile x Argentina: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

A bola vai rolar para uma rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. E nesta quinta-feira, Chile e Argentina se enfrentam na cidade de Calama, para um clássico válido pela 15ª rodada. O jogo acontece no Estádio Zorros del Desierto, às 21h15 (de Brasília).CHILEDepois de um início complicado nas Eliminatórias, o Chile se recuperou e hoje está a um ponto do G-4, zona de classificação direta para o Mundial do Qatar. O técnico Martín Lasarte, porém, não terá à disposição o lateral-direito Mauricio Isla, do Flamengo, que testou positivo para a Covid-19.
ARGENTINAJá classificada para a Copa do Mundo, a Argentina apenas aguarda o fim das Eliminatórias e o dia de embarcar rumo ao Oriente Médio. Vice-líder com 29 pontos, a equipe de Lionel Scaloni não terá o astro Lionel Messi, que foi deixado de fora da convocação pelo técnico para ganhar um descanso.
FICHA TÉCNICA
Chile x ArgentinaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul15ª RodadaData e horário: 25/01/2022, às 21h15 (de Brasília)Local: Estádio Zorros del Desierto, em Calama (CHI)Árbitro: Anderson Daronco (BRA)Assistentes: Fabrício Vilarinho (BRA) e Rodrigo Correa (BRA)Transmissão: sportv
PROVÁVEIS TIMES
CHILE (Técnico: Martín Lasarte)Bravo; Paulo Díaz, Medel, Maripán e Mena; Aránguiz, Pulgar e Marcelino Núñez; Alexis Sánchez, Brereton e Vargas.
ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; De Paul, Paredes e Lo Celso; Papu Gómez (Dybala), Lautaro Martínez e Di María.