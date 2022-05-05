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Chile alega irregularidade na seleção do Equador e tenta vaga na Copa do Mundo 2022

Federação chilena de futebol diz que seleção equatoriana escalou Byron Castillo de forma irregular, que teria mentido a idade e a nacionalidade
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LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2022 às 12:39

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 12:39

A federação de futebol do Chile entrou com ação na Fifa contra a federação equatoriana de futebol e o lateral Byron Castillo. Os chilenos denunciam que o jogador teria usado documentos falsos para comprovar a idade e a nacionalidade.> Benzema iguala feito de Cristiano Ronaldo em Champions League
O Chile quer que o Equador perca os pontos conquistados nas Eliminatórias nos oito jogos em que Castillo esteve em campo e que os adversários ganhem os três pontos. Com isso, a seleção chilena iria para a Copa do Mundo.
De acordo com a federação chilena de futebol, o Equador concluiu que Castillo era colombiano, depois de analisar possíveis irregularidades em registros de atletas equatorianos.
- Entendemos, com base em todas as informações e documentos compilados, que os feitos são demasiado graves e devem ser investigados a fundo pela Fifa. Existem inúmeras provas de que o jogador nasceu na Colômbia, na cidade de Tumaco, no dia 25 de julho de 1995, e não em 10 de novembro de 1998, na cidade equatoriana de General Villamil Plavas - alega a ANFP, em nota.
Na classificação das Eliminatórias, Peru e Colômbia ficaram na frente do Chile, mas como Castillo não enfrentou essas duas seleções, não ganhariam os pontos. A seleção chilena entraria no lugar do Equador na Copa do Mundo, que está no Grupo A, com Qatar, Senegal e Holanda.
Crédito: EquadroeChilepelasEliminatóriasSul-Americanas2022(Foto:Twitter/CONMEBOL

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