Chilavert avisa que vai concorrer à presidência do Paraguai

Aos 54 anos, Chilavert trabalha como comentarista esportivo. Um dos maiores ídolos do futebol paraguaio, ele iniciou a carreira de jogador em 1982 no Sportivo Luqueño. E se consagrou numa sólida carreira, com atuações destacadas no San Lorenzo e no Vélez Sarsfield (Argentina), entre outros. Chilavert jogou pela seleção paraguaia em 74 partidas. Participou dos Mundiais de 1998 e 2002. Excelente cobrador de faltas e pênaltis, marcou 62 gols na carreira, a maioria por pênaltis. E chegou a fazer gols de bola corrida.E MAIS:Clube da América do Sul vai receber bolada por artilheiroClubes italianos brigam por atacante sul-americano; ConfiraDiário AS: 'Griezmann repete o insucesso Turan e vários outros'Hernán Barcos faz revelação sobre época de PalmeirasO dia do mercado: Tevez cogita volta ao Brasil e muito maisVeja os títulos do Liverpool durante o jejum na Premier League E MAIS: