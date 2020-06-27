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futebol

Chilavert avisa que vai concorrer à presidência do Paraguai

O polêmico ex-goleiro, grande ídolo nacional, disse em suas redes sociais que espera conquistar o cargo máximo  do país. Em 2008 ele já tinha essa ideia...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 02:16

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 02:16

Crédito: Chilavert mais uma vez está pensando em candidatar-se ao cargo de presindete do Paraguai (LUIS ACOSTA / AFP
O ex-goleiro e capitão da seleção paraguaia de futebol, José Luis Chilavert, anunciou que pretende se candidatar às eleições presidenciais do Paraguai. Ele postou nas redes sociais: “A tua voz...sem mordaças”.
Não é a primeira vez que Chilavert cogita concorrer à presidência do país. O mesmo ocorreu nas eleições de 2008.
Aos 54 anos, Chilavert trabalha como comentarista esportivo. Um dos maiores ídolos do futebol paraguaio, ele iniciou a carreira de jogador em 1982 no Sportivo Luqueño. E se consagrou numa sólida carreira, com atuações destacadas no San Lorenzo e no Vélez Sarsfield (Argentina), entre outros. Chilavert jogou pela seleção paraguaia em 74 partidas. Participou dos Mundiais de 1998 e 2002. Excelente cobrador de faltas e pênaltis, marcou 62 gols na carreira, a maioria por pênaltis. E chegou a fazer gols de bola corrida.E MAIS:Clube da América do Sul vai receber bolada por artilheiroClubes italianos brigam por atacante sul-americano; ConfiraDiário AS: 'Griezmann repete o insucesso Turan e vários outros'Hernán Barcos faz revelação sobre época de PalmeirasO dia do mercado: Tevez cogita volta ao Brasil e muito maisVeja  os títulos do Liverpool durante o jejum na Premier League E MAIS:

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