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Chiesa fala após derrota da Juventus para o Porto na Champions League: 'Teremos de mostrar algo completamente diferente'

Atacante italiano foi o autor do gol da Juventus na partida desta quarta-feira, que terminou com vitória do Porto...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 20:40

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 20:40

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Nesta quarta-feira, o Porto venceu a Juventus no Estádio do Dragão por 2 a 1, surpreendendo quem colocava a equipe italiana como favorita para o confronto. O autor do gol da Juve, Federico Chiesa, falou sobre a derrota após o jogo.
Veja a tabela da Champions League- Na Champions League, se não estivermos totalmente concentrados, somos punidos. Sofremos um gol logo no começo e nos colocamos numa posição difícil. Porém, marcámos um gol fora, e isso nos dá força para a partida de volta, que será muito diferente. Se nos quisermos qualificar, teremos de mostrar algo completamente diferente - disse Chiesa.
O treinador da Juventus, Andrea Pirlo, também falou após a derrota em Portugal.
- Quando se consente um gol no primeiro minuto, um gol estranho, é natural que os jogadores percam a confiança, especialmente contra um adversário que sabe defender - disse.
- A partir desse momento o jogo ficou melhor para o Porto. Com tantos jogos em tão pouco tempo é natural que não consigamos manter o foco, mas não devia ter acontecido nas oitavos de final da Champions League - concluiu Andrea Pirlo.

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