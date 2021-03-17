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Chiellini pondera se aposentar no final da atual temporada

Capitão da Juventus, zagueiro tem apenas nove jogos no Campeonato Italiano...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 11:23

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 11:23
Crédito: Divulgação/Juventus
Giorgio Chiellini pode se aposentar no final da atual temporada. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", o capitão da Juventus pondera pendurar as chuteiras por conta das consecutivas lesões.
#VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Em fim de contrato com a Juventus e com lesões consecutivas, Chiellini atuou em apenas nove jogos no Campeonato Italiano na atual temporada. Por esses motivos, a aposentadoria é o caminho mais provável para o zagueiro italiano.Desde que chegou à Juventus em 2005, Chiellini atuou em 526 partidas pelo clube italiano, marcou 36 gols e deu 23 assistências.

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