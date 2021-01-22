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futebol

Cheltenham Town x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Time de Pep Guardiola, que vive grande fase na temporada e não perde de 21 de novembro, encara equipe da quarta divisão inglesa pela Copa da Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 15:44

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 15:44

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Em busca do heptacampeonato da Copa da Inglaterra, o Manchester City entra em campo neste sábado pela quarta rodada do torneio, a fase de 16 avos de final. O time de Pep Guardiola encara o Cheltenham Town, da quarta divisão, fora de casa, às 14h30 (de Brasília). O jogo será no Estádio Whaddon Road.
A vaga será disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Se necessário, a as equipes se enfrentam nos pênaltis.
+ Veja a tabela da Premier LeagueO Manchester City vive seu melhor momento na temporada. Invicto há 16 jogos, os Sky Blues não sabem o que é derrota desde o dia 21 de novembro de 2020, quando perdeu para o Tottenham pelo Campeonato Inglês. Para esta partida, no entanto, Guardiola não terá seu principal jogador, uma vez que De Bruyne está machucado. O catalão disse o que espera da partida.
- Quando perdemos é porque o adversário está melhor ou fizemos uma atuação ruim. O Cheltenham merece meu respeito. Agora vou jogar contra o Cheltenham, estamos treinando exatamente o que queremos fazer para tentar vencê-los.
O Cheltenham, por sua vez, vem numa sequência complicada. Apesar de ter batido o Mansfield Town, também da quarta divisão, na fase anterior da Copa da Inglaterra, o time não vence pela League Two há sete rodadas.
+ Cristiano Ronaldo 760 gols: veja o Top 20 dos maiores artilheiros da história em jogos oficiaisFICHA TÉCNICA
Cheltenham Town x Manchester CityCopa da Inglaterra - Quarta rodada - 16 avos de final
Data e horário: 23/01/2021, às 14h30 (de Brasília)​Local: Estádio Whaddon Road, em Cheltenham (ING)Árbitro: Stuart AttwellAssistentes: Constantine Hatzidakis e Ian HussinOnde assistir: DAZN
PROVÁVEIS TIMES
CHELTENHAM (Técnico: Michael Duff)Griffiths; Raglan, Tozer e Boyle; Blair, Clements, Azaz, Sercombe e Freestone; Lloyd e May.
Desfalques: Chris Hussey e Elliot Bonds (lesionados).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; João Cancelo, Harwood-Bellis, Laporte e Mendy; Doyle, Fernandinho e Bernardo Silva; Ferrán Torres, Gabriel Jesus e Palmer.
Desfalques: Aké, Walker e De Bruyne (lesionados); Agüero (Covid-19).

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