Chelsea x Wolverhampton: Saiba onde assistir e as prováveis escalações do jogo da Premier League

Vai ter bola rolando na terra da rainha. Pela 36ª rodada, o Chelsea recebe o Wolverhampton e busca uma vitória para seguir firme na zona de classificação para a próxima Champions. Os Wolves também estão na briga por uma vaga em competições continentais. A partida começa às 11h.O Chelsea está em 3° na tabela com 66 pontos, cinco a mais que o Tottenham, que é o primeiro fora da zona de classificação para a Champions. Os Blues devem chegar para a partida com quase todos os titulares. Kanté e Jorginho são dúvida.