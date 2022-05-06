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Chelsea x Wolverhampton: Saiba onde assistir e as prováveis escalações do jogo da Premier League

Blues recebem os Wolves em Stamford Bridge neste sábado...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 20:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 20:04
Vai ter bola rolando na terra da rainha. Pela 36ª rodada, o Chelsea recebe o Wolverhampton e busca uma vitória para seguir firme na zona de classificação para a próxima Champions. Os Wolves também estão na briga por uma vaga em competições continentais. A partida começa às 11h.O Chelsea está em 3° na tabela com 66 pontos, cinco a mais que o Tottenham, que é o primeiro fora da zona de classificação para a Champions. Os Blues devem chegar para a partida com quase todos os titulares. Kanté e Jorginho são dúvida.
+Veja a tabela da Premier League
O Wolves segue na briga por vaga na Conference League e está a três pontos do West Ham, que é o sétimo colocado na tabela. O time de Bruno Lage para essa partida deve ser majoritariamente titular e deve contar com o brasileiro Marçal.
FICHA TÉCNICAData e hora: sábado, 7 de maio, às 11hLocal: Stamford Bridge, Londres, InglaterraÁrbitro: Péter BankesOnde assistir: ESPN e Star +
Prováveis escalações​Chelsea (Técnico: Thomas Tuchel)​Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Kovacic, Loftus-Cheek, Alonso; Ziyech, Lukaku, Mount.Desfalques: Chilwell, Odoi e Barkley
Wolverhampton (Técnico: Bruno Lage)​Sa; Boly, Coady, Saiss; Jonny, Neves, Moutinho, Ait-Nouri; Neto, Jimenez, Hwang.Desfalques: Semedo e Kilman
Crédito: ChelseaencaraWolvespelaPremierLeague(Foto:GLYNKIRK/IKIMAGES/AFP

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