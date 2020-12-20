Chelsea x West Ham; veja onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: GLYN KIRK / AFP

O Chelsea recebe o West Ham no Stamford Bridge nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), para fechar a 14ª rodada da Premier League. O time de Frank Lampard pode ultrapassar o Southampton e o Tottenham em caso de vitória e se aproximar do G-4, mas os Hammers estão com um ponto atrás dos Blues e buscam fazer uma temporada melhor do que a última.

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Teste

- É de grande importância. Será um grande teste para os jogadores, um teste para mim, pois sou eu quem escolhe os atletas. A tabela está muito apertada no topo, nós estamos mais próximos do que estávamos no ano passado. Temos que nos lembrar das coisas boas que fizemos antes dos dois últimos jogos (nas derrotas para o Wolverhampton e Everton) - avaliou Lampard.Momentos distintos

Os dois clubes de Londres vivem momentos diferentes, pois enquanto o Chelsea não vence na Premier League há duas rodadas, além do empate contra o Krasnodar pela Champions League, o West Ham não perde há dois jogos e conquistou quatro pontos dos últimos seis disputados. Os times têm números parecidos e enquanto os Blues têm a 3ª melhor defesa, os Hammers possuem a 5ª melhor zaga da competição.

FICHA TÉCNICA:Chelsea x West Ham

Data e horário: 21/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Frank Lampard)Mendy; James, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kovacic, Kanté e Mount; Pulisic, Giroud e Werner

Dúvidas: Ziyech e Hudson-Odoi (machucados).

WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Coufal, Diop, Ogbonna e Cresswell; Rice e Soucek; Snodgrass, Benrahma e Fornals; Haller