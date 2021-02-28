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Chelsea x United, final da Copa do Brasil e muito mais! Saiba onde assistir aos jogos de domingo

Muitos jogos cheio de emoção para assistir ao longo do dia. Premier League, La Liga e Bundesliga terão partidas, além da ida da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 02:00

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O domingo de futebol começa agitado por grandes jogos ao redor do mundo. Na Inglaterra, o Arsenal visita o Leicester City, às 09h (de Brasília) pela Premier League. Às 10h30, o maior clássico da Holanda começa, com PSV e Ajax se enfrentando pela liga dos Países Baixos. A líder do Campeonato Italiano, Inter de Milão, recebe o Genoa em busca de se isolar ainda mais na ponta da tabela.
O grande jogo do horário do almoço é o clássico entre Chelsea e Manchester United, no Stamford Bridge, com a bola rolando a partir das 13h30. O Bayer Leverkusen entra em campo diante do Freiburg, às 14h, em jogo válido pela Bundesliga.
O Liverpool joga às 16h15 contra o Sheffield United em busca de recuperação no campeonato Inglês. O líder da La Liga, Atlético de Madrid, visita o Villarreal às 17h em jogo que promete pegar fogo, pois vale a liderança geral do Campeonato Espanhol. O Campeonato Paulista terá três grandes em campo neste domingo, com Corinthians, Santos e São Paulo buscando começar bem o torneio estadual. Para encerrar o dia, o Grêmio recebe o Palmeiras pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, em jogo muito aguardado pelo Brasil inteiro.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
RUSSOSpartak x Rubin Kazan - 08hTransmissão: Bandsports
ITALIANOSampdoria x Atalanta - 08h30Transmissão: Estádio TNT
Inter de Milão x Genoa - 11h​Transmissão: SporTV
Udinese x Fiorentina - 11h​Transmissão: Bandsports e Estádio TNT
Crotone x Cagliari - 11h​Transmissão: Estádio TNT
Napoli x Benevento - 14h​Transmissão: Band e Estádio TNT
INGLÊSCrystal Palace x Fulham - 09h​Transmissão: ESPN Brasil
Leicester x Arsenal - 09hTransmissão: DAZN
Tottenham x Burnley - 11hTransmissão: ESPN Brasil
Chelsea x Manchester United - 13h30​Transmissão: ESPN Brasil
FRANCÊS
ALEMÃO
BELGA
ESPANHOL
HOLANDÊS
TURCO
PAULISTÃO
COPA DO BRASIL - IDA
COPA DA LIGA ARGENTINA

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