Chelsea x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

A bola vai rolar pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida, o Chelsea recebe o Tottenham em um clássico londrino para ver quem larga na frente em busca da vaga na decisão. O duelo acontece no Stamford Bridge, na capital Londres, às 16h45 (de Brasília).CHELSEAPentacampeão da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea busca seu sexto título e virar o segundo maior vencedor do torneio, atrás apenas de Liverpool e Manchester City, que têm oito cada um. Nas quartas de final, os Blues venceram o Brentford por 2 a 0 para conquistar a vaga entre os quatro melhores.
TOTTENHAMCom um título a menos que o rival desta quarta-feira, o Tottenham quer acabar com um incômodo jejum sem levantar troféus. A última vez que os Spurs soltaram o grito de campeão foi justamente na Copa da Liga de 2008. Nas quartas de final, o time de Antonio Conte venceu o West Ham por 2 a 1.
FICHA TÉCNICA
Chelsea x TottenhamCarabao Cup - Copa da Liga InglesaSemifinais - IdaData e horário: 05/01/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Constantine Hatzidakis and Neil DaviesTransmissão: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, Rüdiger (Thiago Silva) e Sarr; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Ziyech, Pulisic (Mason Mount) e Kai Havertz (Lukaku).
Desfalques: Christensen, Reece James, Chilwell, Loftus-Cheek e Chalobah (lesionados); Mendy (convocado para a seleção); Timo Werner (dúvida).
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Tanganga, Davinson Sánchez e Davies (Dier); Emerson Royal (Doherty), Winks, Hojbjerg e Reguilón; Heung-Min Son, Harry Kane e Bryan Gil.
Desfalques: Cuti Romero, Bergwijn e Sessegnon (lesionados).