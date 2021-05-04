Chelsea x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Chelsea e Real Madrid definem a vaga na final, nesta quarta-feira, em Londres. Após empatarem em 1 a 1 na ida, as duas equipes precisarão marcar para se classificar. O empate sem gols é dos Blues, mas com dois ou mais gols é da equipe espanhola.
Antes da partida, Tuchel se disse confiante para o confronto contra o Real Madrid.- Sentimos isso, sim. Descansamos os jogadores e a intenção agora é manter a intensidade do jogo contra o Real. É muito importante, há muita pressão e é o jogo de volta, que é decisivo, por isso é importante chegar com muita confiança para enfrentar uma equipe como o Real Madrid. Sabemos do desafio que temos pela frente. Tudo está aberto.
FICHA TÉCNICAChelsea x Real MadridData e horário: 05/05/2021, às 16h (de Brasília)Local: Stamford Bridge (Londres, ING)Onde assistir: TNT Sports e Facebook da TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESChelseaMendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Werner, Mount
Real MadridCourtois; Valverde, Ramos, Militão, Nacho; Casemiro, Kroos, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius