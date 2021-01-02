Chelsea x Manchester City; onde assistir e prováveis escalações

Após ter o jogo contra o Everton do Boxing Day adiado por conta de casos de Covid-19 no elenco, o Manchester City viaja para Londres e encara o Chelsea neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília). As equipes estão com os mesmos 26 pontos e sonham com a vitória visando alcançar o líder Liverpool com o objetivo de brigar pelo título da Premier League.Guardiola e Lampard
- Nós temos um bom elenco para jogar lá e tentar competir contra um oponente duro. Nós vamos jogar bem e com entusiasmo. Vamos para fazer nosso trabalho e apresentar uma boa performance - avaliou Guardiola, que terá desfalques para o duelo.
- Temos que ser disciplinados defensivamente e muita velocidade no nosso jogo ofensivo. Eu estou confiante, pois sei que quando jogamos bem como podemos, principalmente no Stamford Bridge, temos a chance de vencer qualquer um. Mas temos que estar no nosso melhor nível por conta do adversário. Eles são fortes, bem treinados e não cedem muitas chances. Temos que estar focados - disse Lampard.
Momentos distintos
Ambos os clubes vivem fases diferentes no Campeonato Inglês. Das últimas cinco rodadas, o Chelsea venceu apenas uma, enquanto sofreu três derrotas, sendo uma no clássico contra o Arsenal. Já o City não perdeu nos últimos cinco jogos que realizou, além de vencer três partidas e crescer na classificação.
FICHA TÉCNICA:Chelsea x Manchester City
Data e horário: 3/1/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Frank Lampard)Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kante, Kovacic e Mount; Pulisic, Abraham e Werner.
Desfalques: Ziyech e Reece James (machucados).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; Cancelo, Dias, Stones e Mendy; Rodri e Gundogan; Mahrez, De Bruyne e Sterling; Aguero.
Desfalques: Eric Garcia (machucado). Gabriel Jesus, Ederson e Kyle Walker (Covid-19).