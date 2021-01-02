Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea x Manchester City; onde assistir e prováveis escalações

Equipes estão empatadas com os mesmos 26 pontos, mas vivem momentos diferentes. Chelsea busca recuperação na Premier League, enquanto City quer seguir crescendo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2021 às 15:59

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 15:59

Crédito: Chelsea e Manchester City prometem um confronto equilibrado (AFP
Após ter o jogo contra o Everton do Boxing Day adiado por conta de casos de Covid-19 no elenco, o Manchester City viaja para Londres e encara o Chelsea neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília). As equipes estão com os mesmos 26 pontos e sonham com a vitória visando alcançar o líder Liverpool com o objetivo de brigar pelo título da Premier League.Guardiola e Lampard
- Nós temos um bom elenco para jogar lá e tentar competir contra um oponente duro. Nós vamos jogar bem e com entusiasmo. Vamos para fazer nosso trabalho e apresentar uma boa performance - avaliou Guardiola, que terá desfalques para o duelo.
- Temos que ser disciplinados defensivamente e muita velocidade no nosso jogo ofensivo. Eu estou confiante, pois sei que quando jogamos bem como podemos, principalmente no Stamford Bridge, temos a chance de vencer qualquer um. Mas temos que estar no nosso melhor nível por conta do adversário. Eles são fortes, bem treinados e não cedem muitas chances. Temos que estar focados - disse Lampard.
Momentos distintos
Ambos os clubes vivem fases diferentes no Campeonato Inglês. Das últimas cinco rodadas, o Chelsea venceu apenas uma, enquanto sofreu três derrotas, sendo uma no clássico contra o Arsenal. Já o City não perdeu nos últimos cinco jogos que realizou, além de vencer três partidas e crescer na classificação.
FICHA TÉCNICA:Chelsea x Manchester City
Data e horário: 3/1/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Frank Lampard)Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kante, Kovacic e Mount; Pulisic, Abraham e Werner.
Desfalques: Ziyech e Reece James (machucados).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; Cancelo, Dias, Stones e Mendy; Rodri e Gundogan; Mahrez, De Bruyne e Sterling; Aguero.
Desfalques: Eric Garcia (machucado). Gabriel Jesus, Ederson e Kyle Walker (Covid-19).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados