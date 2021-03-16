Chelsea x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Com resultado favorável, o Chelsea recebe o Atlético de Madrid, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. No Stamford Bridge, a bola rolará às 17h (de Brasília).

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Antes da partida, Tuchel, comandante do Chelsea, falou sobre o adversário e o que espera da partida. - Acredito que cada clube tem seu DNA e, com Diego Simeone, o Atlético se tornou um dos times mais difíceis de se vencer na Europa ao longo de anos e anos. Eles contam com uma defesa disciplinada, trabalhadora e organizada, mas ao mesmo tempo têm uma qualidade incrível para atacar e jogar com posse de bola. Para mim, é um elenco muito completo e você tem que estar atento a tudo. Vai ser um grande desafio para nós, como na primeira mão, mas fizemos um jogo fantástico lá e queremos repetir o mesmo desempenho para podermos seguir em frente.

Para Simeone, treinador do Atlético de Madrid, apenas a vitória interessa nesta quarta.

- Enfrentamos uma equipe que está muito bem e que não perde desde a chegada do novo treinador. Eles estão jogando muito bem. Temos apenas um objetivo: vencer. Temos de levar o jogo onde queremos para podermos ganhar. Você pode começar a ganhar no 84º minuto ou no décimo minuto porque todos são resultados possíveis. O objetivo é levar o jogo até eles. Não sabemos o que eles vão pensar sobre a partida, mas sei o que queremos da partida, e é ganhar.

FICHA TÉCNICAChelsea x Atlético de MadridData e horário: 17/03/2021, às 17h (de Brasília)Local: Stamford Bridge (Londres, ING)Onde assistir: Facebook (TNT Sports) e Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕESChelsea (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Hudson-Odoi, Giroud, Werner

Desfalques: Jorginho e Mount (suspensos); Thiago Silva (lesionado)

Atlético de Madrid (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Correa, Suárez