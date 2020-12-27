futebol

Chelsea x Aston Villa: saiba as informações sobre o jogo

Após jogarem no último sábado, Chelsea e Aston Villa encerram 2020 nesta segunda-feira...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 16:15

Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP
Após perder de 3 a 1 para o rival Arsenal, no último sábado, o Chelsea já volta a campo nesta segunda-feira, às 14h30, em casa, no Stamford Bridge, contra o Aston Villa. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, a última do ano.
Os dois times brigam por uma vaga no G4. Os donos da casa estão em sétimo, com 25 pontos, enquanto o clube de Birmingham é o sexto, também com 25, mas com dois jogos a menos. O Aston Villa também jogou no último sábado. Em casa, o time de Dean Smith goleou o Crystal Palace por 3 a 0.
Acima deles, aparecem Liverpool (32), Everton (29), Leicester (28), Manchester United (27) e Manchester City (26). Os rivais de Manchester, porém, têm 14 jogos. Quem aparece em oitavo é o Tottenham, com 25, mas os Spurs jogam neste domingo, ainda pela 15ª rodada.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO INGLÊS
FICHA TÉCNICAChelsea x Aston Villa
Data e horário: 28/12/2020, às 14h30 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Stuart Attwell Onde ver: ESPN Brasil e tempo real do LANCE!
PROVÁVEIS TIMESCHELSEA (Técnico: Lampard)Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Kanté, Mount; Pulisic, Timo Werner e Abraham.
Desfalque: Ziyech (dúvida)
ASTON VILLA (Técnico: Dean Smith)Martínez; Cash, Hause, Konza, Targett; Douglas Luiz, McGinn, Traoré, Grealish, El Ghazi; Watkins
Desfalques: Wesley Moraes e Trezeguet (lesionados), Mings (suspenso) e Lansbury (barrado); Barkley (dúvida)

