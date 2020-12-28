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Chelsea x Aston Villa, Everton x Manchester City e mais: saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

A última semana do ano começa agitada com a bola rolando para grandes jogos na Terra da Rainha. Aqui no Brasil, a Série B também será disputada. Confira!...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 03:00

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 03:00

Crédito: ALEX LIVESEY / POOL / AFP
A última segunda-feira do ano será movimentada para os amantes do futebol. Na Inglaterra, Crystal Palace x Leicester, Chelsea x Aston Villa e Everton x Manchester City são os confrontos válidos pela 16ª rodada da Premier League.
Já no Brasil, a bola vai rolar para duas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. Às 17h, o Brasil de Pelotas-RS recebe o Confiança-SE. No confronto da noite, Chapecoense e Paraná se enfrentam às 20h. Ambos os jogos são válidos pela 31ª rodada da Segunda Divisão do futebol nacional.
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:
12h - Crystal Palace x LeicesterPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
14h30 - Chelsea x Aston VillaPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
17h - Everton x Manchester CityPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO
17h - Brasil-RS x Confiança-SESérie BOnde assistir: SporTV
20h - Chapecoense x ParanáSérie BOnde assistir: SporTV

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