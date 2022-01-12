Chelsea volta a vencer o Tottenham, elimina o rival londrino e se garante na final da Copa da Liga Inglesa

Deu Blues de novo. Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea venceu o Tottenham por 1 a 0 e se garantiu na decisão do torneio eliminatório. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Antonio Rüdiger. Na ida, o time de Thomas Tuchel venceu por 2 a 0.
DE CABEÇAJogando fora de casa, o Chelsea controlou a partida no primeiro tempo, teve mais posse de bola que o Tottenham e foi para o intervalo vencendo. Aos 18 minutos, Mason Mount bateu escanteio pela esquerda, o goleiro Gollini saiu mal e Rüdiger apareceu no meio da defesa dos Spurs para marcar de cabeça.
VAR EM AÇÃOO jogo foi marcado também por algumas interrupções do VAR, que acertou em todos os lances. No primeiro tempo, após pênalti para o Tottenham, o árbitro de vídeo viu que o lance foi fora da área. Na etapa final, Lucas Moura caiu na área, o juiz Andre Marriner deu a penalidade, mas voltou atrás após rever o lance. O último lance polêmico foi com Kane, mas o camisa 10 estava impedido.
PREOCUAÇÃONos minutos finais da partida, um momento chamou a atenção fora das quatro linhas e fez com quem o jogo fosse interrompido. Um torcedor do Tottenham sentiu-se mal na arquibancada, precisou ser atendido, mas depois de alguns minutos a situação foi normalizada.
SEQUÊNCIAClassificado para a decisão da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea espera o vencedor da outra semifinal, que será disputada entre Arsenal e Liverpool. O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira.