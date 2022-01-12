  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chelsea volta a vencer o Tottenham, elimina o rival londrino e se garante na final da Copa da Liga Inglesa
Chelsea volta a vencer o Tottenham, elimina o rival londrino e se garante na final da Copa da Liga Inglesa

LanceNet

12 jan 2022 às 18:54

Deu Blues de novo. Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea venceu o Tottenham por 1 a 0 e se garantiu na decisão do torneio eliminatório. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Antonio Rüdiger. Na ida, o time de Thomas Tuchel venceu por 2 a 0.
DE CABEÇAJogando fora de casa, o Chelsea controlou a partida no primeiro tempo, teve mais posse de bola que o Tottenham e foi para o intervalo vencendo. Aos 18 minutos, Mason Mount bateu escanteio pela esquerda, o goleiro Gollini saiu mal e Rüdiger apareceu no meio da defesa dos Spurs para marcar de cabeça.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
VAR EM AÇÃOO jogo foi marcado também por algumas interrupções do VAR, que acertou em todos os lances. No primeiro tempo, após pênalti para o Tottenham, o árbitro de vídeo viu que o lance foi fora da área. Na etapa final, Lucas Moura caiu na área, o juiz Andre Marriner deu a penalidade, mas voltou atrás após rever o lance. O último lance polêmico foi com Kane, mas o camisa 10 estava impedido.
PREOCUAÇÃONos minutos finais da partida, um momento chamou a atenção fora das quatro linhas e fez com quem o jogo fosse interrompido. Um torcedor do Tottenham sentiu-se mal na arquibancada, precisou ser atendido, mas depois de alguns minutos a situação foi normalizada.
+ Veja medalhões do futebol internacional que poderiam pintar no Brasil
SEQUÊNCIA​Classificado para a decisão da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea espera o vencedor da outra semifinal, que será disputada entre Arsenal e Liverpool. O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira.
Crédito: Chelsea busca o seu sexto título na história da Copa da Liga Inglesa (Foto: GLYN KIRK / IK IMAGES / AFP

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

