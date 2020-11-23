Chelsea viaja para encarar um Rennes em crise pela Champions

O Chelsea viaja para encarar o Rennes e encaminhar sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 14h55 (horário de Brasília). Os ingleses ocupam a liderança do Grupo E, enquanto os franceses, estreantes na principal competição da Europa, estão na lanterna com apenas um ponto somado.O técnico Frank Lampard irá contar com Thiago Silva e Kai Havertz para o duelo, mas vê o confronto de forma equilibrada, apesar da boa posição no torneio.
- Nós estamos em uma posição decente, mas no minuto em que cairmos de nível ou não nos prepararmos bem, isso vai mudar. O Rennes é uma equipe muito talentosa, descobrimos isso no Stamford Bridge, e tenho muito respeito por eles. Nós temos que respeitar o jogo e temos que manter o foco na gente.
Por outro lado, o Rennes vive um momento muito complicado e vem de três derrotas seguidas. Apesar do momento muito ruim, o técnico Julien Stephan acredita que a solução deve ser achada internamente.
- Quando estamos em um período um tanto complicado, procuramos um clique. Não temos a possibilidade de ir procurá-lo com elementos externos no momento, então temos que procurá-lo internamente, com o desejo de melhorar em algumas áreas. Temos que elevar o nível de confiança de alguns jogadores para que sejamos mais ferozes, mais empenhados naquilo que vamos propor.
No primeiro confronto entre os dois times na última rodada da Champions League, os ingleses conquistaram uma vitória tranquila por 3 a 0. Os Blues estão com sete pontos e para conquistar classificação antecipada precisa vencer seu duelo e torcer por um tropeço do Krasnodar contra o Sevilla.