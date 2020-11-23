Chelsea viaja para encarar um Rennes em crise pela Champions

Crédito: Chelsea busca surfar na onda atual para vencer Rennes com tranquilidade (DYLAN MARTINEZ / POOL / AFP

O Chelsea viaja para encarar o Rennes e encaminhar sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 14h55 (horário de Brasília). Os ingleses ocupam a liderança do Grupo E, enquanto os franceses, estreantes na principal competição da Europa, estão na lanterna com apenas um ponto somado.O técnico Frank Lampard irá contar com Thiago Silva e Kai Havertz para o duelo, mas vê o confronto de forma equilibrada, apesar da boa posição no torneio.

- Nós estamos em uma posição decente, mas no minuto em que cairmos de nível ou não nos prepararmos bem, isso vai mudar. O Rennes é uma equipe muito talentosa, descobrimos isso no Stamford Bridge, e tenho muito respeito por eles. Nós temos que respeitar o jogo e temos que manter o foco na gente.

Por outro lado, o Rennes vive um momento muito complicado e vem de três derrotas seguidas. Apesar do momento muito ruim, o técnico Julien Stephan acredita que a solução deve ser achada internamente.

- Quando estamos em um período um tanto complicado, procuramos um clique. Não temos a possibilidade de ir procurá-lo com elementos externos no momento, então temos que procurá-lo internamente, com o desejo de melhorar em algumas áreas. Temos que elevar o nível de confiança de alguns jogadores para que sejamos mais ferozes, mais empenhados naquilo que vamos propor.