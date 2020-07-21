Chelsea viaja para Anfield e tenta atrapalhar festa do Liverpool

Crédito: Chelsea e Liverpool prometem duelo emocionante na penúltima rodada (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

O Chelsea viaja para encarar o Liverpool com o intuito de garantir uma vaga matemática para a próxima Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 16h15 (horário de Brasília). Caso vença, a equipe irá abrir quatro pontos de vantagem para o Leicester faltando uma rodada e não poderá ser alcançada pelos Foxes. O Liverpool tenta deixar uma última boa impressão na despedida do Anfield na temporada.

O técnico Frank Lampard revelou que a classificação para o maior torneio de futebol da Europa era o maior objetivo desde o início do ano do futebol inglês, mas quer garantir logo uma vaga no G-4 da Premier League.

- Era nosso primeiro objetivo, pois é a competição (Campeonato Inglês) que está bem na sua frente no início e o torneio no qual você deve produzir mais consistência. É um indicador de onde você está como clube e é sobre o prestígio de querer permanecer na Liga dos Campeões.

Nesta quarta-feira, após a partida, o Liverpool terá o gostinho de erguer a taça de campeão inglês pela primeira vez em 30 anos. O técnico Jurgen Klopp não quer que a celebração final possa atrapalhar os jogadores durante os 90 minutos.

- Nós sabemos há algumas semanas que é desafiador ser campeão e seguir jogando contra times que lutam muito, que tem qualidade e objetivos para alcançar. Eu espero um bom jogo nosso e do Chelsea e veremos o que acontece no final. Nós temos que estar lá (no campo) por algo, não apenas esperar a festa começar.