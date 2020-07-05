Chelsea vence Watford e volta ao G4 da Premier League

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Pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea venceu o Watford por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Giroud, Willian e Barkley. Com a vitória, os Blues retomaram o quarto lugar da competição.

QUE FASE!Willian vive um grande momento com a camisa do Chelsea. Com o contrato se encerrando no final desta temporada, o brasileiro dá motivos ao clube londrino para considerar uma extensão. Além da boa partida, marcou o segundo gol dos Blues, de pênalti. Desde a volta da competição, já balançou as redes quatro vezes.

PRIMEIRO TEMPO DOMINANTEO Chelsea dominou a primeira etapa por completo. Aos 28, Giroud abriu o placar após passe açucarado de Barkley. O primeiro tempo se encerrou com dois gols para o lado azul e nenhum para o Watford.

NINGUÉM QUER ABRIR MÃO DA VAGACom a vitória do Manchester United sobre o Bournemouth, os Red Devils haviam ultrapassado o Chelsea. Porém, com o triunfo sobre o Watford, os Blues retomaram a quarta colocação e mantém dois pontos de vantagem sobre a equipe comandada por Solskjaer.