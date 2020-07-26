Chelsea vence o Wolverhampton, e garante vaga na Liga dos Campeões

O Chelsea está mais uma vez na Liga dos Campeões da Europa. Neste domingo, na última rodada do Campeonato Inglês, os Blues receberam o Wolverhampton e venceram os Lobos por 2 a 0 para garantir a vaga no torneio continental. Mason Mount e Giroud marcaram os gols.
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EFICIÊNCIA PREVALECEUO primeiro tempo foi bem equilibrado, mas o Chelsea conseguiu marcar duas vezes nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Mason Mount bateu falta com maestria e não deu chances para o goleiro português Rui Patrício. Três minutos depois, Mason Mount tocou em profundidade para Giroud, que driblou o goleiro, e fez o gol que selou a vitória.
FINAL À VISTAO Chelsea agora se prepara para a final da Copa da Inglaterra, contra o grande rival Arsenal. A partida acontece no próximo sábado, dia 1º de agosto, em Wembley. Na semifinal o time de Frank Lampard eliminou o Manchester United.
AINDA HÁ ESPERANÇAA derrota do Wolverhampton, aliada ao empate do Tottenham contra o Crystal Palace, deixou o time de Nuno Espírito Santo em sétimo lugar na tabela, fora da zona de classificação para a Liga Europa. No entanto, o sonho de disputar uma competição internacional na próxima temporada ainda não está encerrado. Caso o Chelsea vença o Arsenal na FA Cup, uma vaga será aberta no Inglês, justamente para o sétimo colocado. Os Lobos ainda podem disputar até a Liga dos Campeões na próxima temporada, desde que vençam a Liga Europa atual.