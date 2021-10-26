Chelsea vence o Southampton nos pênaltis e vai às quartas de final da Copa da Liga Inglesa

O Chelsea está classificado para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira, os Blues receberam o Southampton e a equipe de Thomas Tuchel passou pelos Saints nos pênaltis, por 4 a 3. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1, com gols de Kai Havertz e Che Adams.DE CABEÇAEm grande atuação no primeiro tempo, Kai Havertz teve ao menos duas boas chances, mas só conseguiu balançar as redes no fim da etapa inicial. Aos 44 minutos, Ziyech cobrou escanteio pela esquerda e o camisa 29 subiu bonito para abrir o placar de cabeça.
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FALHA DO GOLEIRONo início da segunda etapa, porém, o Southampton conseguiu deixar tudo igual. Aos dois minutos, após bola recuperada no campo de ataque, Walker-Peters invadiu a área e chutou forte. O goleiro Kepa Arrizabalaga não conseguiu segurar e Che Adams, no rebote, empatou.
PÊNALTISNa decisão por pênaltis, o Southampton perdeu duas cobranças, com Walcott e Smallbone, e o Chelsea venceu por 4 a 3. Marcos Alonso, Hudson-Odoi, Chilwell e Reece James marcaram para os Blues, mas Mason Mount parou em defesa do goleiro Forster. No lado dos Saints, Armstrong, Shane Long e Oriol Romeu marcaram.
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SEQUÊNCIAChelsea e Southampton agora voltam as atenções para o Campeonato Inglês, onde entram em campo no próximo fim de semana. No sábado, os Blues encaram o Newcastle, fora de casa. No mesmo dia, os Saints visitam o Watford.