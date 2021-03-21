Chelsea vence o Sheffield e avança às semifinais da Copa da Inglaterra

O Chelsea está nas semifinais da Copa da Inglaterra. Neste domingo, os Blues venceram o Sheffield United por 2 a 0. Norwood, contra, abriu o placar e Ziyech, nos acréscimos, garantiu a classificação.
Aos 23 minutos do segundo tempo, a bola sobrou na entrada da área e Chilwell emendou um chute rasteiro. Norwood se jogou na frente da bola para tentar desviar, mas a bola acabou morrendo na própria rede.Nos acréscimos da segunda etapa, Chilwell lançou Ziyech que, dentro da área, dominou e chutou de primeira. A bola entrou e selou a classificação do Chelsea.
O adversário da semifinal ainda não é conhecido.