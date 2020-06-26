Chelsea vence o Manchester City, e Liverpool é campeão inglês com sete rodadas de antecedência

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O Liverpool é campeão do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, mesmo sem entrar em campo, os Reds garantiram o título por antecipação ao verem o Manchester City, segundo colocado, perder para o Chelsea, em Londres, por 2 a 1. Pulisic e Willian marcaram para os Blues, enquanto De Bruyne balançou as redes para os visitantes.

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BOBEIRA NA ZAGAO Chelsea abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo com o meia Pulisic. Após erro de Mendy e Gundogan, onde o lateral tentou tocar para o volante que estava saindo da jogada, o jogador do time londrino aproveitou, driblou os dois marcadores, e ficou cara a cara com o goleiro Ederson. Com muita calma, o americano tirou do brasileiro e fez 1 a 0.

A LEI DO EX NÃO FALHAO Manchester City voltou para o segundo tempo se lançando ao ataque em busca do gol de empate e ele saiu aos 10 minutos. O meia Kevin De Bruyne cobrou falta com muita categoria e colocou na gaveta do goleiro Kepa Arrizabalaga. O belga, que teve uma passagem pelo Chelsea, marcou contra seu ex-clube.O GOL DO TÍTULO… DO LIVERPOOLAos 30 minutos da etapa final, Willian partiu pela direita, deixou De Bruyne na saudade e cruzou para Abraham, que tentou marcar mas viu Ederson salvar em cima da linha. No rebote, Fernandinho cortou com a mão e, com o auxílio do VAR, o juiz marcou o pênalti. O brasileiro foi expulso. Na cobrança, Willian deslocou de Ederson e fez o gol.