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Chelsea vence o Manchester City, e Liverpool é campeão inglês com sete rodadas de antecedência

Clube de Londres consegue anular o time de Guardiola no primeiro tempo, conta com trapalhada do sistema defensivo do City nos dois gols, e dá o título ao Liverpool...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 21:10

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 21:10

Crédito: AFP
O Liverpool é campeão do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, mesmo sem entrar em campo, os Reds garantiram o título por antecipação ao verem o Manchester City, segundo colocado, perder para o Chelsea, em Londres, por 2 a 1. Pulisic e Willian marcaram para os Blues, enquanto De Bruyne balançou as redes para os visitantes.
VEJA A TABELA DA LIGA INGLESA
BOBEIRA NA ZAGAO Chelsea abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo com o meia Pulisic. Após erro de Mendy e Gundogan, onde o lateral tentou tocar para o volante que estava saindo da jogada, o jogador do time londrino aproveitou, driblou os dois marcadores, e ficou cara a cara com o goleiro Ederson. Com muita calma, o americano tirou do brasileiro e fez 1 a 0.
A LEI DO EX NÃO FALHAO Manchester City voltou para o segundo tempo se lançando ao ataque em busca do gol de empate e ele saiu aos 10 minutos. O meia Kevin De Bruyne cobrou falta com muita categoria e colocou na gaveta do goleiro Kepa Arrizabalaga. O belga, que teve uma passagem pelo Chelsea, marcou contra seu ex-clube.O GOL DO TÍTULO… DO LIVERPOOLAos 30 minutos da etapa final, Willian partiu pela direita, deixou De Bruyne na saudade e cruzou para Abraham, que tentou marcar mas viu Ederson salvar em cima da linha. No rebote, Fernandinho cortou com a mão e, com o auxílio do VAR, o juiz marcou o pênalti. O brasileiro foi expulso. Na cobrança, Willian deslocou de Ederson e fez o gol.
CAMPEÃO COM ANTECEDÊNCIACom o resultado, o Liverpool é o campeão inglês com sete rodadas de antecedência. Os Reds venceram o Crystal Palace na última quarta-feira, chegaram aos 86 pontos e não podem mais ser alcançados. É o primeiro título do clube na era moderna da Premier League. A última conquista nacional da equipe foi há 30 anos, em 1990.E MAIS:Manchester City sonha com a contratação do zagueiro KoulibalySporting enfrenta Benelenses para permanecer na terceira colocaçãoWanderson projeta permanência no futebol dos Emirados ÁrabesCom gol contra, Valencia perde para o Eibar pelo Campeonato EspanholArsenal vence e conquista primeiros pontos depois da volta do Inglês E MAIS:

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