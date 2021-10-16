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futebol

Chelsea vence o Brentford e assume a liderança do Campeonato Inglês

Fora de casa, Blues vencem por 1 a 0 graças ao gol marcado por Ben Chilwell...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 15:58

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 15:58

Crédito: BEN STANSALL / AFP
Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea venceu o Brentford por 1 a 0, neste sábado, com certa dose de sofrimento. O gol solitário foi marcado por Ben Chilwell, aos 45 do primeiro tempo. Com o resultado, o Chelsea assumiu a liderança da Premier League, com 19 pontos. Os Blues são seguidos de perto por Liverpool (18) e Manchester City (17), que jogaram mais cedo. O G4 tem ainda o Brighton, com 15 pontos, outro com 8 jogos.
O agora líder do Campeonato Inglês tentará defender o primeiro lugar no próximo sábado, quando encara o lanterna Norwich. Na próxima quarta-feira, recebe o Malmo, mas pelas terceira rodada da Champions League.
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