Chelsea vence o Brentford e assume a liderança do Campeonato Inglês

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea venceu o Brentford por 1 a 0, neste sábado, com certa dose de sofrimento. O gol solitário foi marcado por Ben Chilwell, aos 45 do primeiro tempo. Com o resultado, o Chelsea assumiu a liderança da Premier League, com 19 pontos. Os Blues são seguidos de perto por Liverpool (18) e Manchester City (17), que jogaram mais cedo. O G4 tem ainda o Brighton, com 15 pontos, outro com 8 jogos.