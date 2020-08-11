Chelsea vê Tagliafico como opção para Ben Chilwell na lateral esquerda

Apesar da dificuldade em contratar Ben Chilwell para a próxima temporada,o CHelsea não desistiu da busca por um lateral esquerdo e volta suas atenções para Nico Tagliafico, de acordo com a “Sky Sports”. O ala argentino pertence ao Ajax e pode seguir os mesmos passos do ex-companheiro Ziyech.

Aos 27 anos, o jogador se destaca no futebol holandês e possui contrato até 2022. Além dos ingleses, Barcelona e Atlético de Madrid também já demonstraram interesse no atleta. Os Blues já tiveram com o nome ligado a Tagliafico em outras janelas, mas as especulações nunca se transformaram em uma proposta concreta.Com o Leicester cobrando muito caro por Chilwell, os londrinos também miram o lateral Reguilón, do Real Madrid, mas emprestado ao Sevilla, como uma alternativa. Lampard quer alguém para a posição por não confiar em Marcos Alonso e Emerson Palmieri, os dois alas pela esquerda do atual elenco.