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Chelsea tenta contratar goleiro Dean Henderson, do Manchester United, que está emprestado ao Sheffield

Goleiro é um dos bons nomes do time que subiu da segunda divisão e faz bela campanha...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 17:51

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 17:51

Crédito: Divulgação / Sheffield United
Em busca de um nome para a meta, o Chelsea colocou mais um nome na lista de possíveis goleiros. Após o interesse do clube em Jan Oblak, do Atlético de Madrid, agora o nome de Dean Henderson é especulado nos corredores do Stamford Bridge. A informação é do "Manchester Evening News".
O goleiro de 23 anos, que está atuando no Sheffield United, vem fazendo uma grande temporada. No entanto, o arqueiro pertence ao Manchester United, que não tem certeza se liberará o jogador. Com críticas nos últimos meses, David De Gea pode perder espaço no Old Trafford.
Além de Henderson e Oblak, outro nome especulado nos Blues é de Onana, do Ajax. Para a próxima temporada, o Chelsea já acertou as contratações de Timo Werner e Ziyech, atacantes que estavam no RB Leipzig e Ajax, respectivamente. Outro alvo do clube de Londres é do meia Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.

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