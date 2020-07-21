Chelsea tenta contratar goleiro Dean Henderson, do Manchester United, que está emprestado ao Sheffield

Crédito: Divulgação / Sheffield United

Em busca de um nome para a meta, o Chelsea colocou mais um nome na lista de possíveis goleiros. Após o interesse do clube em Jan Oblak, do Atlético de Madrid, agora o nome de Dean Henderson é especulado nos corredores do Stamford Bridge. A informação é do "Manchester Evening News".

O goleiro de 23 anos, que está atuando no Sheffield United, vem fazendo uma grande temporada. No entanto, o arqueiro pertence ao Manchester United, que não tem certeza se liberará o jogador. Com críticas nos últimos meses, David De Gea pode perder espaço no Old Trafford.