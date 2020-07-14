Chelsea tem interesse na contratação de Oblak, do Atlético de Madrid

O Chelsea está interessado na contratação do goleiro Oblak, do Atlético de Madrid, de acordo com o “The Mirror”. Embora a imprensa inglesa não trate de valores, especula-se que os Blues podem envolver Kepa Arrizabalaga na negociação. No entanto, os espanhóis não contemplam a saída do seu arqueiro titular neste momento.
O esloveno de 27 anos possui contrato com os colchoneros até 2023 e uma multa de 120 milhões de euros (R$ 729 milhões). Apesar das boas relações entre os dois clubes no mercado, parece improvável que uma operação aconteça em um momento de crise financeira provocada pela pandemia da COVID-19.
Oblak é considerado um dos melhores goleiros do mundo da atualidade e faz uma temporada incrível com a camisa do Atlético. O time de Simeone possui a segunda defesa menos vazada do Espanhol e em 36 partidas da LaLiga, o atleta não sofreu gols em 16 confrontos. Além disso, foi responsável por segurar o Liverpool na Liga dos Campeões.