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futebol

Chelsea tem interesse na contratação de Oblak, do Atlético de Madrid

Clube inglês poderia envolver Kepa na operação para fechar negócio com um dos melhores goleiros do mundo da atualidade. Multa do esloveno é alta e deve ser entrave...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 11:32

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 11:32

Crédito: Oblak teve jogo memorável contra o Liverpool pela Liga dos Campeões (AFP
O Chelsea está interessado na contratação do goleiro Oblak, do Atlético de Madrid, de acordo com o “The Mirror”. Embora a imprensa inglesa não trate de valores, especula-se que os Blues podem envolver Kepa Arrizabalaga na negociação. No entanto, os espanhóis não contemplam a saída do seu arqueiro titular neste momento.
O esloveno de 27 anos possui contrato com os colchoneros até 2023 e uma multa de 120 milhões de euros (R$ 729 milhões). Apesar das boas relações entre os dois clubes no mercado, parece improvável que uma operação aconteça em um momento de crise financeira provocada pela pandemia da COVID-19.
Oblak é considerado um dos melhores goleiros do mundo da atualidade e faz uma temporada incrível com a camisa do Atlético. O time de Simeone possui a segunda defesa menos vazada do Espanhol e em 36 partidas da LaLiga, o atleta não sofreu gols em 16 confrontos. Além disso, foi responsável por segurar o Liverpool na Liga dos Campeões.

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