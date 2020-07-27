Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea tem interesse na contratação de Bennacer, volante do Milan

Jogador argelino é um dos destaques da boa campanha que o time italiano faz na temporada e é titular no meio-campo do técnico Stefano Pioli...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2020 às 18:38
Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial
Livre para contratar na janela de transferências após não poder fazer negócios no início da temporada, o Chelsea promete ser um dos clubes mais ativos no mercado. De acordo com informações do jornal "The Sun", a equipe inglesa tem interesse na contratação do volante Ismaël Bennacer, do Milan.O periódico afirma que os Blues estariam dispostos a oferecer até 49 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) para acertar com o jogador argelino de 22 anos, que foi revelado pelo Arsenal.
Até o momento, o time de Frank Lampard já acertou as contratações dos atacantes Timo Werner e Hakim Ziyech, ex-RB Leipzig e Ajax, respectivamente, e também tenta acertar com o meia Kai Havertz, do Bayer Leverkusen. Um goleiro também está em pauta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados