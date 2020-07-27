Chelsea tem interesse na contratação de Bennacer, volante do Milan

Livre para contratar na janela de transferências após não poder fazer negócios no início da temporada, o Chelsea promete ser um dos clubes mais ativos no mercado. De acordo com informações do jornal "The Sun", a equipe inglesa tem interesse na contratação do volante Ismaël Bennacer, do Milan.O periódico afirma que os Blues estariam dispostos a oferecer até 49 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) para acertar com o jogador argelino de 22 anos, que foi revelado pelo Arsenal.