Chelsea supera grande noite de Pickford, Chelsea vence o Everton e aumenta invencibilidade de Tuchel

O Chelsea segue invicto com Thomas Tuchel. Em casa, os Blues venceram o Everton por 2 a 0. Godfrey, contra, e Jorginho garantiram os três pontos para a equipe comandada pelo alemão, que não conhece uma derrota há onze jogos.
Aos 31 minutos do primeiro tempo, Marcos Alonso cruzou rasteiro para Havertz completar. A bola desviou em Godfrey e foi parar no fundo das redes defendidas por Pickford. O zagueiro acabou marcando contra.Aos 64 minutos, Havertz, que fez uma grande partida, sofreu pênalti. Jorginho foi para a bola e colocou no fundo das redes com toda a calma do mundo. Bola para um lado e goleiro para o outro.
Pickford também foi um dos destaques. Apesar de não conseguir evitar a derrota, o goleiro do Everton evitou que virasse uma goleada. Ele fez grandes defesas.