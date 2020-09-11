Chelsea se recusou a negociar Kanté com a Inter de Milão por causa de Antonio Conte, diz jornal

A polémica saída de Antonio Conte do Chelsea não foi esquecida. De acordo com o "Telegraph", o clube londrino se recusou a negociar N'Golo Kanté com a Inter de Milão devido ao fato de o treinador italiano ser o comandante da equipe italiana.
Os nerazzurris ofereceram Christian Eriksen e Marcelo Brozovic pelo meio-campista francês, mas foi recusada pelo clube londrino. A culpa, de acordo com a publicação, é de Conte.
Na última temporada, Kanté participou de 28 jogos, marcou três gols e não deu assistências.