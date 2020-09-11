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Chelsea se recusou a negociar Kanté com a Inter de Milão por causa de Antonio Conte, diz jornal

Saída polêmica do treinador não é bem vista pelos dirigentes dos Blues...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 12:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 12:44
Crédito: AFP
A polémica saída de Antonio Conte do Chelsea não foi esquecida. De acordo com o "Telegraph", o clube londrino se recusou a negociar N'Golo Kanté com a Inter de Milão devido ao fato de o treinador italiano ser o comandante da equipe italiana.
Os nerazzurris ofereceram Christian Eriksen e Marcelo Brozovic pelo meio-campista francês, mas foi recusada pelo clube londrino. A culpa, de acordo com a publicação, é de Conte.
Na última temporada, Kanté participou de 28 jogos, marcou três gols e não deu assistências.

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