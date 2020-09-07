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futebol

Chelsea se aproxima de acordo por Edouard Mendy, do Rennes

Goleiro chegaria para substituir Kepa Arrizabalaga, que não conseguiu se firmar nos Blues...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 13:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 13:47
Crédito: Divulgação/Rennes
O Chelsea se aproxima de mais uma contratação para a próxima temporada. De acordo com o "The Athletic", os Blues ofereceram 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões) por Edouard Mendy, goleiro do Rennes. Os franceses recusaram por desejarem um valor maior, mas um acordo está próximo.
Mendy chegaria para ser titular e Abramovich quer investir na contratação de um goleiro, então aumentará a proposta pelo senegalês. Kepa não conseguiu se firmar no Chelsea e deve deixar o clube.
Pelo Rennes, Mendy atuou em 34 partidas e não sofreu gols em 13 oportunidades.

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