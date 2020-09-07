Chelsea se aproxima de acordo por Edouard Mendy, do Rennes

O Chelsea se aproxima de mais uma contratação para a próxima temporada. De acordo com o "The Athletic", os Blues ofereceram 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões) por Edouard Mendy, goleiro do Rennes. Os franceses recusaram por desejarem um valor maior, mas um acordo está próximo.
Mendy chegaria para ser titular e Abramovich quer investir na contratação de um goleiro, então aumentará a proposta pelo senegalês. Kepa não conseguiu se firmar no Chelsea e deve deixar o clube.
Pelo Rennes, Mendy atuou em 34 partidas e não sofreu gols em 13 oportunidades.