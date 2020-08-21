Chelsea se aproxima de acordo com o Leicester pelo lateral Ben Chilwell

O Chelsea está perto de anunciar a contratação de mais um reforço para a próxima temporada. Segundo o portal "The Atletic", os Blues de Londres e o Leicester costuram um acordo pela transferência do lateral-esquerdo Ben Chilwell ao Stamford Bridge.Ainda de acordo com as informações do portal, a transação pode chegar aos 50 milhões de libras esterlinas (R$ 367 milhões). A contratação do jogador é um pedido especial do técnico Frank Lampard, que não sente muita confiança em Marcos Alonso e Emerson Palmieri, opções do clube para o setor.