Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea se aproxima de acordo com o Leicester pelo lateral Ben Chilwell

Jogador foi um dos principais nomes do Leicester na última temporada...

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2020 às 16:08
Crédito: Adrian Dennis / AFP
O Chelsea está perto de anunciar a contratação de mais um reforço para a próxima temporada. Segundo o portal "The Atletic", os Blues de Londres e o Leicester costuram um acordo pela transferência do lateral-esquerdo Ben Chilwell ao Stamford Bridge.Ainda de acordo com as informações do portal, a transação pode chegar aos 50 milhões de libras esterlinas (R$ 367 milhões). A contratação do jogador é um pedido especial do técnico Frank Lampard, que não sente muita confiança em Marcos Alonso e Emerson Palmieri, opções do clube para o setor.
Até o momento, o Chelsea já anunciou as contratações dos atacantes Timo Werner e Hakim Ziyech, que estavam em RB Leipzig e Ajax, respectivamente, e do zagueiro Xavier Mbuyamba, ex-Barcelona. O time de Londres ainda busca a contratação do meia Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 27/04/2026
Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados