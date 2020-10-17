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futebol

Chelsea sai na frente, mas cede empate ao Southampton no fim

Time de Londres faz duas vezes com Werner, sofre empate, volta a ficar na frente do placar, mas novamente é surpreendido com gol nos minutos finais. Defesa passa por problemas...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 13:24

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 13:24

Crédito: MIKE HEWITT / POOL / AFP
O Chelsea tropeçou em casa pelo Campeonato Inglês. O time Frank Lampard recebeu o Southampton, chegou a abrir 2 a 0, levou o empate, tomou novamente a vantagem do placar, mas sofreu mais um gol nos acréscimos do jogo e empatou em 3 a 3, no Stamford Bridge.
+ VEJA A TABELA DA PREMER LEAGUEPRIMEIRO TEMPO DO CHELSEA​Os Blues dominaram a etapa inicial e abriram o placar com o alemão Timo Werner, que recebeu de Chilwell e fez bela jogada pela esquerda antes de concluir. O segundo foi novamente do atacante ex-RB Leipzig, que aproveitou lançamento de Jorginho, falha da defesa, e deu um chapéu no goleiro antes de marcar. O time do sul da Inglaterra chegou a diminuir com o artilheiro Dannt Ings, driblando o goleiro Kepa.
SEGUNDO TEMPO DO SOUTHAMPTONA etapa final, no entanto, foi amplamente dominada pelos visitantes. Após falha bisonha de Zouma e Kepa, Che Adams aproveitou e bateu forte para empatar. Dois minutos depois, em uma das raras vezes que o Chelsea foi ao ataque no segundo tempo, Havertz completou passe de Werner e fez o terceiro do Chelsea. Nos acréscimos, porém, Walcott chutou da entrada da área e o zagueiro Vestergaard desviou de cabeça para dar números finais ao jogo.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Chelsea encara o Manchester United, fora de casa, mas antes tem a estreia da Liga dos Campeões, contra o Sevilla, em Londres. O Southampton joga contra Everton, no sul da Inglaterra.

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