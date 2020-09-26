Chelsea sai atrás, marca nos acréscimos e fica no empate com o West Bromwich pelo Inglês

Pela terceira rodada da Premier League, o Chelsea ficou no empate com o West Bromwich por 3 a 3. Robinson, duas vezes, e Bartley, marcaram para os mandantes, enquanto Mount, Hudson-Odoi e Abraham balançaram as redes para os Blues.APAGÃOO Chelsea saiu perdendo. Aos quatro minutos do primeiro tempo, Robinson abriu o placar. Aos 25, o atacante aumentou e, aos 27, Bartley fez o terceiro gol dos mandantes.
FALHA FEIAThiago Silva falhou no segundo gol do West Bromwich. O zagueiro brasileiro perdeu a bola no meio-campo e Robinson avançou sozinho e sem marcação para balançar as redes.
BUSCOUPerdendo por 3 a 0, o Chelsea foi buscar o placar. Os Blues já haviam colocado bola na trave e perdido boas chances no primeiro tempo. Aos 9 do segundo, Mount abriu o placar. Aos 70, Hudson-Odoi descontou e, nos acréscimos, Abraham empatou.
POLÊMICAO gol de Abraham foi polêmico. O West Bromwich ficou reclamando de um toque de mão, mas o VAR analisou e confirmou que o gol foi legal.