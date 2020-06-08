Chelsea renova o contrato de Tino Anjorin, promessa de 18 anos

Nesta segunda-feira o Chelsea anunciou a renovação do contrato do meia Tino Anjorin, de apenas 18 anos. O inglês é uma das grandes promessas das categorias de base dos Blues e fez sua estreia recentemente pelo time profissional.
O novo vínculo do jogador, que também tem participação nas categorias da base da seleção inglesa, vai até junho de 2025 com o Chelsea. Anjorin está desde os seis anos de idade no clube londrino e comemorou o acerto.
- É uma sensação brilhante. Estou no clube desde os seis anos de idade, então, para chegar a essa fase e receber outro contrato de cinco anos, isso é incrível.'I've been at the club since I was six years old so to get to this stage and then be offered another five-year contract is amazing.'